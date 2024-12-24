Великолукская сотрудница ЗАГС победила на межрегиональном конкурсе профмастерства

16:34, 24 декабря 2024, ПАИ

Лучшую ведущую церемоний бракосочетания в Псковской области – главного специалиста отдела ЗАГС Великих Лук Алину Билоус признали самой обаятельной ведущей церемонии на межрегиональном конкурсе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В конкурсе, который прошёл в Великом Новгороде, приняли участие сотрудники органов ЗАГС Новгородской, Псковской, Тверской и Ленинградской областей. Участницы представили визитные карточки на тему «Моя любимая работа» и продемонстрировали своё мастерство проведения торжественных церемоний бракосочетания.

«Эмоции восторга, праздника, удовлетворения, что собралась, успокоилась и смогла. Я принимаю свою работу как подарок. А возможность сказать одну из первых напутственных речей молодожёнам делает меня счастливой. Мы понимаем, насколько значимо то, с чем молодожёны выходят из зала бракосочетания. Ведь регистрация брака действительно является кульминацией любви, когда создаётся новая история», – поделилась Алина Билоус.

Её работа помогает парам официально оформить свои чувства, создавая атмосферу праздника и уверенности в будущем. «Мы не просто регистрируем событие, мы создаём самые важные моменты в жизни», – отметила победительница конкурса.

Путь в профессию у Алины Билоус начался в 1970-е годы. Тогда она декламировала стихи под новогодней ёлкой.

«Для нас каждая пара – это новая история в летописи Великих Лук. Наблюдая за созданием новых семей, мы понимаем, что город живёт, меняется и продолжает свою историю, полную любви и надежд», – сказала Алина Билоус.

Ранее сообщалось, что сотрудников органов ЗАГС Псковской области наградили во Дворце бракосочетания в Пскове. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.