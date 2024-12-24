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Спорт

В Канаду со своими стрелами: великолукским лучникам открыли дорогу на международную арену. Главное произойдёт в январе

Российские спортсмены снова на международной арене. Спустя три года отсутствия наши атлеты постепенно начинают вылезать из внутреннего соревновательного котелка. Теперь они снова в строю, готовы показывать всё, на что был способен и способен до сих пор российский спорт. Чего только стоят достижения российских пловцов на недавно прошедшем чемпионате мира на короткой воде в Будапеште: второе место общекомандного зачёта, рекорд мира в мужской комбинированной эстафете 4 х 100 и шесть золотых медалей. Приобщится ли к этому празднику Псковская область?

Уже в 2025 году великолучане попробуют попасть на международные соревнования. Фото здесь и далее: РФСЛ

Шанс есть и у нас, причём уже в следующем году. Многие, особенно не погружённые в тему спорта Псковщины, скорее всего, подумали о нашей известной легкоатлетке Наталье Спиридоновой. К сожалению, выступать в лёгкой атлетике на международной арене нам сейчас не светит. Притеснения российских легкоатлетов в этом виде спорта начались задолго до того, как практически всё российское представительство исчезло с мировой арены. Зато ощутимый проблеск есть в стрельбе из лука, где жару традиционно задают спортсмены из Великих Лук. Недавно стало известно, что в нейтральном статусе уже в следующем году на международных соревнованиях смогут выступать российские юниоры. Уже сейчас можно рассказать несколько интересных подробностей.

Великолукский лучник Илья Силаев в нынешнем году стал победителем всероссийских соревнований «Надежды России»

Стоит понимать, что великолучане в общей иерархии стрелков из лука – спортсмены первого порядка наряду со школами, представляющими Москву, Забайкалье и Бурятию. При довольно скромном представительстве великолукские лучники едут на все турниры в роли претендентов на победу.

В Великих Луках сейчас тренируются по меньшей мере три молодых спортсмена, способных рассчитывать на попадание в юниорскую сборную России, которая и отправится на главные международные соревнования. Это Илья Силаев, Владимир Фазанов и Милана Мурзина. Сейчас они готовятся к отборочным стартам на первенство мира, которые пройдут в Орле. Там традиционно состоится целый ряд разноуровневых соревнований: Кубок, чемпионат и первенство России, а также два всероссийских старта. Но для нас в первую очередь важно первенство страны, которое носит определяющий характер. Скорее всего, медаль первенства в индивидуальном зачёте и обеспечит спортсменам путёвку на международные старты.

Какие шансы у великолучан?

Главный претендент среди великолучан – это Илья Силаев. В сезоне он демонстрировал предельную стабильность. Черту под его результатами подвели всероссийские соревнования «Надежды России», где Силаев стал победителем в индивидуальном зачёте, обойдя практически всех своих главных конкурентов, в том числе в борьбе за места в юниорской национальной сборной.

Владимир Фазанов гордо носит по праву завоёванное звание мастера спорта международного класса и является победителем международных соревнований в Орле. Правда, в сезона Владимир немного растерял форму, но возможно, что именно сейчас самое время её вернуть.

Милана Мурзина так же, как и Илья Силаев, показывала стабильный рост в ходе всего сезона и может раскрыться уже в ближайшее время. За всеми великолучанами, а за этим трио в особенности, мы будем пристально следить уже в конце января.

Молодому спортсмену Владимиру Фазанову в уходящем году присвоили звание мастера спорта международного класса

На каких международных соревнованиях есть возможность посостязаться?

Среди главных международных соревнований, о которых нам известно, будут первенство и чемпионат Европы, которые пройдут в турецком городе Самсуне с 17 по 24 февраля. А первенство мира в следующем году примет канадский Виннипег. Это наверняка не единственные, но основные цели, к которым нужно стремиться и ради которых стоит постараться. А что до оформления нейтрального статуса, то это уже забота Российской федерации стрельбы из лука. Проблем, судя по последним тенденциям, там возникнуть не должно.

Милана Мурзина в уходящем году стала чемпионкой России по стрельбе из лука в командном зачёте

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Алексей Соболев
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