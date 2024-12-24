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Общество

История успеха: забота о лошадях в конном клубе Псковского района

Центр «Мой бизнес» Псковской области представляет историю успеха руководителя частного конного клуба «Русское поле» Сергея Горчакова.

Идея создать частный конный клуб появилась у Сергея Горчакова давно. После того как удалось найти землю и организовать процесс, учитывая в первую очередь комфорт и здоровье лошадей, начался поиск способов дальнейшего продвижения.

«Я ходил в школу «Азбука предпринимателя» и учился там бережливому производству, параллельно смотря различные программы по развитию. Центр «Мой бизнес» для меня – это в первую очередь консультационная составляющая, это общение, мероприятия и знакомства с такими же фанатиками своего дела. А также психологическая поддержка, которая очень важна», – отметил руководитель конного клуба.

В планах у предпринимателя и дальше развивать своё дело: открыть секцию верховой езды для детей, которая будет учить бережному отношению к животным, и продолжить производство оборудования для конного спорта.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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