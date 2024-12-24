Михаил Ведерников наградил лучших медиков Псковской области

18:21, 24 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников чествовал победителей ежегодной премии «Лучший медицинский работник Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

За выдающиеся достижения в области здравоохранения и самоотверженный труд десять медицинских работников получили дипломы и сертификаты на сумму 150 тысяч рублей.

«Несмотря на напряжённый график, вы находите время для участия в конкурсах и повышения своей квалификации. В этом году за победу в конкурсе боролись 65 участников», – отметил губернатор и пожелал медикам дальнейших профессиональных успехов.

Заведующий нейрохирургическим отделением и врач-нейрохирург Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы Артём Сергеев поблагодарил коллег и поздравил их с победой.

«В конкурсе могут участвовать специалисты из разных уголков области. Ваше внимание важно и ценно для нас. Мы стремимся оказывать качественную медицинскую помощь и с оптимизмом смотрим в будущее», – сказал врач.

В ходе церемонии губернатор наградил почётным знаком «За заслуги перед Псковской областью» директора территориального Фонда обязательного медицинского страхования Валентину Альбову.

Почётной грамотой губернатора были отмечены коллектив кожно-венерологического диспансера Псковской области и начальник Псковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Литус.

Также Михаил Ведерников вручил Евгению Васильеву, главному врачу детской областной клинической больницы, диплом победителя второй степени в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации» всероссийского конкурса врачей. В этом году от региона в конкурсе участвовали 16 врачей и 29 представителей среднего медперсонала.