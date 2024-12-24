Взаимодействие с общественными советами стало темой семинара в Общественной палате

18:48, 24 декабря 2024, ПАИ

В Общественной палате Псковской области состоялся семинар для представителей исполнительных органов государственной власти региона и местного самоуправления сегодня, 25 декабря. Мероприятие было посвящено налаживанию эффективного сотрудничества с общественными советами, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Участники встречи обсудили планы на следующий год. Все высказанные идеи и предложения будут учтены и реализованы в конкретных действиях.

Выбор места встречи не был случайным. Общественная палата Псковской области – это важный посредник между гражданами, общественными организациями, органами власти и субъектами общественного контроля всех уровней.

Общественные советы, являясь одним из контролирующих органов в Псковской области, предоставляют гражданам возможность не только следить за работой государственных и муниципальных структур, но и активно участвовать в обсуждении и принятии важных решений.