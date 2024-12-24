Судебные приставы Псковской области помогли гражданину добиться подключения электроэнергии к складу

19:17, 24 декабря 2024, ПАИ

Между гражданином и энергосберегающей организацией был заключён договор об обеспечении подключения к электросети. Однако в установленный срок работы проведены не были. В связи с этим мужчина неоднократно обращался к представителям организации с требованием произвести работы, но никаких мер принято не было, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Тогда мужчина обратился в суд с иском, который поддержал его требование и обязал энергокомпанию обеспечить доступ представителей к прибору учёта электрической энергии. Судебное решение для принудительного исполнения было предъявлено в отделение судебных приставов.

Поскольку организация-должник своевременно не исполнила требования исполнительного документа, сотрудник ведомства вынес постановления о взыскании исполнительского сбора и предупредил должника об уголовной ответственности. Данные меры оказались очень эффективными и побудили должника выполнить требования исполнительного документа в кратчайшие сроки.

Под контролем судебного пристава ресурсоснабжающая организация обеспечила подключение к электросети. Нарушенные права жителя Псковской области восстановлены, решение суда исполнено.