Интерактивную «Ёлку безопасности» организовали псковские спасатели
Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с волонтёрами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям провели мероприятие под названием «Ёлка безопасности». Более 50 человек приняли участие в нём, сообщили ПАИ в ГУ МЧС России по Псковской области.
Специалисты ведомства рассказали ребятам о правилах пожарной безопасности во время новогодних праздников и напомнили о запрете выхода на лёд водоёмов. Они объяснили, как правильно украшать ёлку, использовать пиротехнические изделия и электрические гирлянды, чтобы избежать опасных ситуаций.
Волонтёры Национального центра помощи рассказали участникам мероприятия, как не стать жертвой мошенников и как вести себя на улице и в общественных местах, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности.
В завершение праздника перед детьми выступили Снегурочка и Дед Мороз, вручившие подарки каждому ребёнку.
«Интерактивная «Ёлка безопасности» в Пскове подарила юным гостям не только приятные эмоции, но и полезные знания о мерах предосторожности в период новогодних каникул», – добавили сотрудники МЧС.
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