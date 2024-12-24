Образовательный процесс частично приостановлен в 18 классах школ Псковской области из-за ситуации с ОРВИ

21:05, 24 декабря 2024, ПАИ

В Псковской области образовательный процесс частично приостановлен в 18 классах 13 общеобразовательных учреждений и в двух группах двух дошкольных образовательных учреждений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

На данный момент полностью закрыты Пыталовская средняя школа имени А. А. Никонова, детский сад «Солнышко», филиал детского сада «Тополёк» в Палкинском районе.

Отметим, в Псковской области привились 275 642 человека, что составило 47,43 % охвата населения.

Ранее сообщалось, что более 3 888 случаев ОРВИ выявлено на территории Псковской области с 16 по 22 декабря.