Лучшую Снегурочку выбрали в Доме культуры Порхова

23:05, 24 декабря 2024, ПАИ

В Порховском доме культуры прошёл фестиваль «Зимняя красота» сегодня, 24 декабря. В нём приняли участие порховские Снегурочки – ученицы школ района, пишет газета «Порховский вестник».

Конкурсов было пять: визитная карточка, творческий номер, лучший костюм, викторина и творческое задание. Восемь участниц по очереди участвовали в каждом конкурсе – рассказывали о своих достижениях, пели, танцевали, читали стихи, играли и делали поделку из бумаги.

Фестиваль проведён по инициативе советников директоров по воспитанию города Порхова, «Движения первых» и специалистов по работе с молодёжью при поддержке администрации Порховского муниципального округа.

Пока члены жюри подводили итоги, ребята с советниками директоров по воспитанию и зрителями играли в ручеёк, танцевали и пели.

Заместитель главы администрации района Наталья Бялькина вручила участницам грамоты по номинациям, в которых они одержали победу. Абсолютным победителем и Снегурочкой года стала Мария Быстрова. Лучший костюм Снегурочки вышел у Дарьи Поповой. Снегурочкой зрительской симпатии выбрали Магдалину Абрамкину. Наталья Бялькина подчеркнула, что негласная номинация за мужество тоже досталась ей, так как девочка не побоялась участвовать в конкурсе с загипсованной ногой.

Также в номинации «Самая яркая Снегурочка» победила Елизавета Петрова, самой артистичной Снегурочкой стала Василиса Алексеевич, самой мудрой – Анастасия Сорокина, самой обаятельной – Алёна Сухова, самой креативной – Екатерина Алексеева.