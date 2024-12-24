Порядка 40 млн получит Псковская область на реализацию культурных проектов по линии ПФКИ

23:59, 24 декабря 2024, ПАИ

Победителями первого грантового конкурса 2025 года Президентского фонда культурных инициатив стали десять проектов Псковской области. На их реализацию Псковская область получит около 40 миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

На реализацию инициатив в сфере культуры, творчества и истории из федерального бюджета будет выделено почти 38 миллионов рублей. Общая сумма грантов составит 70,5 миллионов рублей.

Самый крупный грант – почти 18,7 миллионов рублей выиграл Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» с проектом «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 2025». Также более 12 миллионов рублей получит молодёжная организация «Равные возможности» на создание и показ мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы».

Среди других победителей – проекты «Этномода» центра культурных инициатив «Искра», «Псковская история в сказках» Псковского молодёжного центра, «Знамя Победы – путь от Пскова до Рейхстага» регионального отделения Союза художников России, «Пятый междеревенский детский кинофестиваль «Золотой шуруп» Центра организации и проведения кинофестивалей, спектаклей, поддержки индивидуального и коллективного творчества для детей и взрослых «Арт хутор», «Создатели истории. Познавательное путешествие в мир Древней Руси» ООО «Псковская областная археологическая экспедиция», ООО «Гражданская пресса» с проектом "Гении земли псковской", «Живая история: иммерсивные исторические экскурсии по Пскову» ИП Лебедева Е. А., «Марафон детской книги. Лента времени. История детства» городской детской библиотеки имени А. Гайдара в Великих Луках.

Напомним, что в декабре в Псковской области стартовала новая заявочная кампания на второй конкурс Президентского фонда культурных инициатив для реализации проектов с 2025 года. Заявки можно подать до 6 февраля включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

Одно из важных изменений – расширение списка тематических направлений. Теперь авторы творческих проектов могут подать заявки по направлениям: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место сил