Порядка 40 млн получит Псковская область на реализацию культурных проектов по линии ПФКИ
Победителями первого грантового конкурса 2025 года Президентского фонда культурных инициатив стали десять проектов Псковской области. На их реализацию Псковская область получит около 40 миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
На реализацию инициатив в сфере культуры, творчества и истории из федерального бюджета будет выделено почти 38 миллионов рублей. Общая сумма грантов составит 70,5 миллионов рублей.
Самый крупный грант – почти 18,7 миллионов рублей выиграл Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» с проектом «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 2025». Также более 12 миллионов рублей получит молодёжная организация «Равные возможности» на создание и показ мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы».
Среди других победителей – проекты «Этномода» центра культурных инициатив «Искра», «Псковская история в сказках» Псковского молодёжного центра, «Знамя Победы – путь от Пскова до Рейхстага» регионального отделения Союза художников России, «Пятый междеревенский детский кинофестиваль «Золотой шуруп» Центра организации и проведения кинофестивалей, спектаклей, поддержки индивидуального и коллективного творчества для детей и взрослых «Арт хутор», «Создатели истории. Познавательное путешествие в мир Древней Руси» ООО «Псковская областная археологическая экспедиция», ООО «Гражданская пресса» с проектом "Гении земли псковской", «Живая история: иммерсивные исторические экскурсии по Пскову» ИП Лебедева Е. А., «Марафон детской книги. Лента времени. История детства» городской детской библиотеки имени А. Гайдара в Великих Луках.
Напомним, что в декабре в Псковской области стартовала новая заявочная кампания на второй конкурс Президентского фонда культурных инициатив для реализации проектов с 2025 года. Заявки можно подать до 6 февраля включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф.
Одно из важных изменений – расширение списка тематических направлений. Теперь авторы творческих проектов могут подать заявки по направлениям: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место сил
Специалисты приступили к внутренней отделке стен Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове
Образовательный процесс частично приостановлен в 18 классах школ Псковской области из-за ситуации с ОРВИ