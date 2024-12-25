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Политика

Губернаторская ёлка прошла в Великих Луках

Губернаторская ёлка прошла в Великих Луках, сообщает телеканал «Первый Псковский».

На каждое такое мероприятие приходит около 250 детей. После праздничного мероприятия для них показывают новый спектакль «Серебряное копытце» по сказу Павла Бажова.

«Праздник мне очень сильно понравился. Было весело и удалось поднять настроение. Мне больше всего понравилось, как тут все танцевали», – рассказала юная великолучанка Карина Морозова.

На губернаторскую ёлку традиционно получили приглашения дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети семей участников специальной военной операции и воспитанники интернатов.

«У нас с мужем четверо детей. Праздник очень понравился, детям было весело и интересно. Здесь и Дед Мороз, и Снегурочка, и Козочка. Всё очень интересно», – поделилась Людмила Маринина.

Напомним, что первые губернаторские ёлки прошли в Великих Луках 23 декабря.

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