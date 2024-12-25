Иконы, книги и монеты передали псковские таможенники Министерству культуры

10:06, 25 декабря 2024, ПАИ

Псковские таможенники передали четыре иконы, семь антикварных печатных изданий и четыре старинные монеты Управлению Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Среди переданного – икона «Владимирская Божья Матерь» в киоте, две иконы «Господь Вседержитель» и одна икона «Святой Николай Чудотворец» (извод «Никейское чудо» с деисусом и святыми в медальонах). Иконы были задержаны на российско-латвийской границе в автомобильных пунктах пропуска.

Раритетные печатные издания со следами эксплуатации и различной степени сохранности, в том числе 17-й том «Полного собранiя сочиненiй Н.С. Лъскова», «Добротолюбiе въ русскомъ», «Подруги», Евангелие, две книги «Псалтырь», граждане пытались вывезти за пределы России. Часть уникальных книг написана на старославянском языке.

Незадекларированные серебряные и медные монеты номиналом 50 копеек, 3 копейки и 2 копейки XVIII – начала XIX вв. сотрудники таможни обнаружили в багаже иностранных граждан.

«Культурные ценности были задержаны на таможенных постах Псковской таможни в конце прошлого года и в текущем году. Граждане не имели при себе разрешительных документов Министерства культуры на их перемещение через таможенную границу. Суды признали их виновными в совершении административных правонарушений и обратили незаконно перемещаемые печатные издания, монеты и иконы в доход государства. А таможня передала их для дальнейшего распоряжения Управлению Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу. Это третья передача культурных ценностей Минкультуры в этом году», – рассказала начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Надежда Балюкова.