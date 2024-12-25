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Общество

Итоговое собрание ассоциации ветеранов СВО прошло в псковском фонде «Защитники Отечества»

Итоговое собрание членов региональной ассоциации ветеранов СВО прошло в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области, сообщили ПАИ в организации.

  • Итоговое собрание членов региональной Ассоциации ветеранов СВО
    Фото: филиал Фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Итоговое собрание членов региональной Ассоциации ветеранов СВО
    Фото: филиал Фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Итоговое собрание членов региональной Ассоциации ветеранов СВО
    Фото: филиал Фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Итоговое собрание членов региональной Ассоциации ветеранов СВО
    Фото: филиал Фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Итоговое собрание членов региональной Ассоциации ветеранов СВО
    Фото: филиал Фонда «Защитники Отечества» по Псковской области

Председатель ассоциации, социальный координатор филиала фонда в Пскове Дмитрий Ющенко поблагодарил и поздравил с наступающими новогодними праздниками всех партнёров, которые помогают в решении вопросов и поддерживают это направление.

Он отметил работу с руководителем филиала Надеждой Васильевой, а также поблагодарил за поддержку председателя регионального комитета по спорту Галину Овсову, председателя областного отделения Всероссийского общества инвалидов Марину Борисенкову, Псковскую региональную общественную организацию «Федерация спорта лиц с ПОДА» в лице заместителя директора Екатерины Огинской, центр военно-спортивной подготовки «Воин» в лице руководителя Владислава Бобылева, директора псковского филиала Российского общества «Знание» Елену Печерскую, заместителя директора Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Михаила Васильева и других.

Кроме того, руководители ассоциации Дмитрий Ющенко и Камиль Ижболдин вручили удостоверения новым членам организации.

В планах на 2025 год было обозначено более активное вовлечение участников СВО в занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, подготовка к этапам Кубка защитников Отечества, а также проведение спортивных состязаний в Великих Луках. Вместе с этим планируется развитие школы адаптивного спорта, проект которой поддержали эксперты «Росмолодёжь. Гранты».

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