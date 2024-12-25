Три бутылки водки украли из магазина в Пскове

11:10, 25 декабря 2024, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

24 декабря около 12:00 росгвардейцы получили информацию, что в магазине на улице Николая Васильева сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 34-летнего псковича, который похитил из торгового зала три бутылки водки. Общая сумма ущерба превысила 1 000 рублей.

По факту кражи проводится проверка, уточнили в пресс-службе.