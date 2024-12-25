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Спорт

Псковичка стала лучшей на шахматном фестивале в Петербурге

Псковичка Татьяна Шемонаева стала лучшей среди девушек на фестивале «Лично-командный кубок великих чемпионов мира», который прошёл в Санкт-Петербурге 21 декабря. Об этом сообщается в группе студии шахмат Григория Шаранкова в соцсети «ВКонтакте».

Псковичка стала лучшей на шахматном фестивале в Санкт-Петербурге. Фото: студия шахмат Григория Шаранкова в соцсети «ВКонтакте»

В турнире, который прошёл по швейцарской системе в девять туров с контролем три минуты и две секунды добавления на каждый ход, участвовали 23 шахматиста.

Татьяна Шемонаева набрала 5,5 очка из девяти, заняла пятое место в общем зачёте и первое среди девушек.

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