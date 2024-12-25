Света временно не будет на нескольких улицах в Великих Луках 26 декабря
Света временно не будет на нескольких улицах в Великих Луках завтра, 26 декабря, сообщили ПАИ в городской администрации.
В связи с ремонтными работами электроснабжения не будет с 9:00 до 17:00 в домах № 15–42 на улице Колхозной, в домах № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5/48 на улице 3-й Ударной Армии, в домах № 50, 52 на улице Дьяконова.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
25 декабря 2024
«Альфа-банк» разработал программу обучения цифровой и финансовой грамотности для школьников
25 декабря 2024
Михаил Ведерников объяснил отсутствие открытой информации о бомбоубежищах в Псковской области
25 декабря 2024
Больше двух тысяч псковичей в добровольческом отряде «Дружина» помогают укреплять безопасность