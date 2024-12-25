Мокрый снег и гололёд ожидаются в Псковской области 26 декабря

12:03, 25 декабря 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 26 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью в большинстве районов пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Также в отдельных районах небольшой дождь пройдет и днем.

Синоптики прогнозируют местами гололед, а на дорогах местами гололедицу.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление будет высоким.