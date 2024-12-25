Около двух миллионов рублей лишились псковичи из-за телефонных мошенников

12:15, 25 декабря 2024, ПАИ

Около двух миллионов рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Псковского и Себежского районов звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, банков и других организаций. Используя различные уловки, в том числе под предлогом предотвращения несанкционированного списания средств и оформления кредитов, они обманом завладели сбережениями граждан.

Кроме того, мошенники ввели в заблуждение некоторых пользователей интернета во время покупок на сайтах, включая продажу снегоходов.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел, уточнили в пресс-службе.