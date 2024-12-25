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Общество

«Альфа-банк» разработал программу обучения цифровой и финансовой грамотности для школьников

«Альфа-банк» разработал программу обучения основам цифровой и финансовой грамотности для школьников — «500 малых городов». Образовательные модули банка вошли в учебные программы более 1500 школ — по ним уже обучены более 15 тысяч детей из 383 малонаселенных городов России. В 2025 году банк обучит более 100 тысяч школьников по всей стране. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе банка.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Альфа-банка»

В программе раскрываются ключевые темы цифровой и финансовой грамотности. В их числе: финансовая безопасность, ведение личного бюджета, сберегательные стратегии, основы использования банковских услуг, принципы разумного потребления и предотвращения долговых ловушек. Кроме того, есть урок по теме предпринимательства.

При разработке материалов банк учитывал специфику школ в регионах с ограниченной инфраструктурой и доступом к интернету и адаптировал обучающие материалы для разных возрастных групп и уровней обучения.

Обучение проводят руководители офисов и региональной сети банка. Уроки проходят в интерактивной форме — в каждом модуле есть тесты, логические задания и игры. Для учеников начальной школы приведены примеры из жизни котика Дзынь и его семьи, а для старшеклассников — реальные истории о том, как герои воплощают свои мечты.

Программа «500 малых городов» разработана совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности. 18 декабря банк получил аккредитацию АРФГ, что подтверждает соответствие курса высоким стандартам финансового обучения. «Альфа-банк» стал первым банком, который бесплатно обучает финансовой грамотности школьников в малых городах.

«Мы уверены, что финансовая грамотность — это ключ к успешному будущему наших детей. Программа «500 малых городов» не только обучает основам финансов, но и помогает развивать критическое мышление и уверенность в себе. В 2024 году «Альфа-банк» провел более 50 мероприятий — лекции по цифровой и финансовой грамотности для школьников разных возрастов из Пскова и Великих Лук, экскурсии в офисы «Альфа-банка», организовал интерактивные мероприятия для детей. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в образование и будущее подрастающего поколения, особенно в малых городах, где доступ к качественным образовательным ресурсам ограничен», — прокомментировала региональный управляющий Ирина Баранова.

Подробнее о программе – на сайте alfabank.ru.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16 января 2015 года.

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