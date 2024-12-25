Больше 215 тысяч зрителей побывали на мероприятиях в Псковской областной филармонии

12:22, 25 декабря 2024, ПАИ

Больше 215 тысяч зрителей побывали на мероприятиях в Псковской областной филармонии, сообщил на пресс-конференции 25 декабря исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков, передаёт корреспондент ПАИ.

«Если мы берём концерты именно в зале филармонии, то у нас было более 215 тысяч зрителей и 126 мероприятий в зале филармонии. Плюс есть мероприятия, которые мы проводим вне зала», – отметил Боярков.

В частности, проходят гастроли по региону – «Культурные выходные», когда оркестр и ансамбль русской музыки приезжают с концертами в муниципалитеты Псковской области. «Прошло уже 12 концертов в районах, в следующем году планируется продолжение», – анонсировал Александр Боярков.