Псковичи смогут пройти диспансеризацию в выходные

12:47, 25 декабря 2024, ПАИ

Первый этап диспансеризации псковичи с 11 января 2025 года смогут пройти в выходные дни, сообщили ПАИ в Псковской городской поликлинике.

С 11 января отделение профилактики Псковской городской поликлиники на улице Кузбасской Дивизии, 22 будет работать в субботу и воскресенье с 9:00 до 14:00.

В один день в одном месте псковичи смогут пройти первый этап диспансеризации, который включает в себя, в зависимости от возраста, клинический и биохимический анализ крови, ВГД, ЭКГ, флюорографию, маммографию, осмотр гинеколога с цитологическим исследованием, ПСА для мужчин, кал на скрытую кровь.

«По результатам первого этапа диспансеризации в зависимости от выявленной патологии назначается второй этап диспансеризации, который включает консультацию специалистов и дополнительные методы диагностики», – отметили в поликлинике.

Кроме того, для всех, кто проходит диспансеризацию, в медучреждении можно будет сделать дополнительно УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, предстательной железы, мочевого пузыря, мягких тканей, лимфоузлов, назначаемые в зависимости от выявленной патологии.

Также на базе отделения медицинской профилактики можно пройти углубленную диспансеризацию тем, кто перенёс COVID-19, и диспансеризацию репродуктивного здоровья для мужчин до 49 лет.

Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства. Для этого при себе псковичам необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Напомним, что жители Псковской области могут пройти диспансеризацию бесплатно. Записаться на неё можно через регистратуру, через «Госуслуги» или по телефону (8 8112) 29-90-28.

Диспансеризация – одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение».