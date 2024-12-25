Спортсмен из Псковской области Глеб Макеев выиграл лыжную гонку в Мордовии

14:15, 25 декабря 2024, ПАИ

Спортсмен из Псковской области Глеб Макеев выиграл гонку на тренировочных сборах в Саранске (Мордовия), которые проходят с 17 по 27 декабря. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсмена Олег Макеев.

В рамках сборов в Саранске прошли старты по лыжным гонкам в честь открытия сезона. «Сначала выиграли контрольные старты, а потом заодно и соревнования. Всего участвовало больше 100 спортсменов, а в возрастной группе Глеба было человек 30 где-то», – отметил Олег Макеев.

Среди ближайших соревнований псковских молодых лыжников – выезд в Смоленск, где с 8 по 12 января пройдёт «Рождественская гонка» в биатлонном комплексе «Чайка». Следом с 16 по 20 января будут проходить межрегиональные соревнования в том же Смоленске. 1 февраля состоятся отборочные состязания к первенству России, а затем и само первенство в Саранске. «Поэтому и поехали в Мордовию, чтобы посмотреть трассу. В Смоленске будет лыжная гонка и две биатлонные», – уточнил псковский тренер.

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