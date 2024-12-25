Псковская спортсменка Наталья Спиридонова откроет соревновательный сезон 7 января

14:22, 25 декабря 2024, ПАИ

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова, выступающая в дисциплине «прыжок в высоту», примет участие в «Рождественских стартах. Мемориале Э. С. Яламова», которые пройдут в Екатеринбурге 7 января. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменки Екатерина Алексеева.

В рамках соревнований запланированы призовые выплаты 60 тысяч рублей за первое место, 40 тысяч рублей – за второе и 30 тысяч рублей – за третье, а также дополнительные призовые за рекорд соревнований, рекорд России и пять лучших результатов по системе подсчета очков World Athletics.

Отметим, что организаторы оплатят проезд и проживание победителям и призёрам летнего чемпионата России, который проходил в Екатеринбурге.

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