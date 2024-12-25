Ремешки для умных часов оказались опасны для здоровья
Ремешки для умных часов и фитнес-браслетов могут содержать опасные для здоровья химикаты, пишет Lenta.ru.
Фторэластомеры, из которых выпускают аксессуары для гаджетов, могут содержать в себе перфторгексановую кислоту (PFHxA), которую также называют «вечным химикатом». Этот элемент не подвергается биологическому разложению и устойчив к разрушению после воздействия воды и света. PFHxA нашли в большей части из 22 протестированных ремешков умных часов и фитнес-браслетов.
Полифторалкильные вещества (PFAS) связывают с раком, высоким кровяным давлением и бесплодием. Однако их широко используют при производстве антипригарной посуды, зонтов, косметики, мебели, чистящих средств, водостойких тканей.
Авторы отметили, что пользователи не оценивают рисков при контакте кожи с опасными материалами, из которых созданы ремешки гаджетов. Но у потребителей есть выход: как правило, фирменный ремешок любых смарт-часов можно поменять на изготовленный из нейтральных материалов.
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