Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ремешки для умных часов оказались опасны для здоровья

Ремешки для умных часов и фитнес-браслетов могут содержать опасные для здоровья химикаты, пишет Lenta.ru.

Фторэластомеры, из которых выпускают аксессуары для гаджетов, могут содержать в себе перфторгексановую кислоту (PFHxA), которую также называют «вечным химикатом». Этот элемент не подвергается биологическому разложению и устойчив к разрушению после воздействия воды и света. PFHxA нашли в большей части из 22 протестированных ремешков умных часов и фитнес-браслетов.

Полифторалкильные вещества (PFAS) связывают с раком, высоким кровяным давлением и бесплодием. Однако их широко используют при производстве антипригарной посуды, зонтов, косметики, мебели, чистящих средств, водостойких тканей.

Авторы отметили, что пользователи не оценивают рисков при контакте кожи с опасными материалами, из которых созданы ремешки гаджетов. Но у потребителей есть выход: как правило, фирменный ремешок любых смарт-часов можно поменять на изготовленный из нейтральных материалов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 декабря 2024

Что привлекает иностранцев в Псковскую область, рассказал Михаил Ведерников
25 декабря 2024

Михаил Ведерников назвал инвестора, который может вложить в экономику Псковской области более 200 миллиардов рублей
25 декабря 2024

История успеха: пскович развивает хлебопекарное производство
25 декабря 2024

Главный архитектор Псковской области станет гостем программы «Среда обитания»
25 декабря 2024

«Альфа-банк» разработал программу обучения цифровой и финансовой грамотности для школьников
25 декабря 2024

Михаил Ведерников объяснил отсутствие открытой информации о бомбоубежищах в Псковской области
25 декабря 2024

Псковичи смогут пройти диспансеризацию в выходные
25 декабря 2024

Больше двух тысяч псковичей в добровольческом отряде «Дружина» помогают укреплять безопасность

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...