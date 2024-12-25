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Культура

Фестиваль русской музыки в Псковской области сделают более многожанровым – Александр Боярков

Фестиваль русской музыки в Псковской области в 2025 году сделают более многожанровым. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков на пресс-конференции 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Александр Боярков. Фото: ПАИ

«Фестиваль русской музыки точно состоится. Это будет последняя неделя марта. Мы как раз его верстаем. Мы постараемся сделать его разножанровым. Понятно, что будет классическая основа. Сто процентов будет выступление хора, пока не скажу какого, отмечу, что он очень сильный. Коллектив выступит и с нашим оркестром [губернаторский симфонический оркестр Псковской области. – ПАИ], и отдельно», – отметил Александр Боярков.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Мероприятия планируют провести не только в Большом концертном зале областной филармонии, но и на других площадках, добавил он.

Напомним, что в 2024 году фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова прошёл с 16 по 25 марта. Мероприятие организовали в рамках президентского нацпроекта «Культура».

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