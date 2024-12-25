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Происшествия

Главный бухгалтер псковских приставов подозревается в присвоении 646 тысяч рублей

Главный бухгалтер Управления федеральной службы судебных приставов России по Псковской области подозревается в присвоении денег, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по региону.

Возбуждены уголовные дела в отношении начальника финансово-экономического отдела – главного бухгалтера УФССП России по Псковской области, которая подозревается в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

С сентября 2023 по май 2024 года женщина, занимая должность начальника финансово-экономического отдела – главного бухгалтера УФССП России по Псковской области, под предлогом выплаты фиктивных премий присвоила вверенные ей денежные средства – 646 тысяч рублей.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы.

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