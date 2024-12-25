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Культура

В картинной галерее архимандрита Алипия в Печорах откроется выставка картин «Вслед за Христом»

7 января в картинной галерее архимандрита Алипия (Воронова) при Псково-Печерском монастыре откроется выставка картин из Русского музея «Вслед за Христом. Священное Писание в русской живописи второй половины XIX – начала ХХ века». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Выставка посвящена 100-летию со дня кончины патриарха Тихона.

Фото Псковской епархии

В галерею привезут 41 работу русских мастеров академической школы на религиозную тему. Посетители смогут познакомиться с примерами русской церковной живописи, эскизами росписей и мозаик крупных церковных построек, для украшения которых приглашались лучшие художники.

В экспозиции будут представлены эскизы Василия Сурикова, Владимира Маковского, Генриха Семирадского, воплощенные на стенах храма Христа Спасителя в Москве. Именно в этом соборе 5 ноября 1917 года «… под гром орудий, под стрекот пулеметов поставляется Божией рукой на Патриарший престол первосвятитель Тихон, чтобы взойти на свою Голгофу и стать святым патриархом-мучеником» (архимандрит Иоанн (Крестьянкин)).

Псковский музей-заповедник будет представлен картинами Ильи Репина, Василия Сурикова, Василия Поленова, Ивана Айвазовского, Николая Маковского.

Торжественная церемония открытия пройдет 7 января в картинной галерее архимандрита Алипия (Воронова) в 12:00 по адресу: город Печоры, улица Международная, дом 3.

В остальные дни галерея будет открыта с 10:00 до 18:00. Понедельник – выходной. Вход для жителей Печор – бесплатный. Выставка будет работать до 21 сентября 2025 года.

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