Более 200 подарков из Псковской области получат дети Херсонщины

16:02, 25 декабря 2024, ПАИ

Более 200 новогодних подарков из Псковской области получат дети Генической санаторной школы-интерната Херсонской области. Подарки грузили в машину в Пскове сегодня, 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







«По традиции при поддержке губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова поздравляем детей из Херсонской области. Сегодня мы отправляем подарки в Геническую школу-интернат», – рассказал заместитель начальника отдела по реализации специального инфраструктурного проекта комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Артём Ткачёв.

По его словам, подарки будут у детей до Нового года. Также регион уже отправлял в Херсонскую область и спортивный инвентарь, и строительные материалы, подчеркнул Артём Ткачёв.

Добавим, что Псковская область уже не первый раз проводит подобную акцию. Как регион помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Ранее сообщалось, что Псковская область помогала с капитальным ремонтом Генической школы-интерната Херсонской области.