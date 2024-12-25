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Общество

Более 200 подарков из Псковской области получат дети Херсонщины

Более 200 новогодних подарков из Псковской области получат дети Генической санаторной школы-интерната Херсонской области. Подарки грузили в машину в Пскове сегодня, 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Более 200 новогодних подарков из Псковской области получат дети Генической санитарной школы-интерната
    Фото: ПАИ
  • Более 200 новогодних подарков из Псковской области получат дети Генической санитарной школы-интерната
    Фото: ПАИ
  • Более 200 новогодних подарков из Псковской области получат дети Генической санитарной школы-интерната
    Фото: ПАИ
  • Более 200 новогодних подарков из Псковской области получат дети Генической санитарной школы-интерната
    Фото: ПАИ

«По традиции при поддержке губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова поздравляем детей из Херсонской области. Сегодня мы отправляем подарки в Геническую школу-интернат», – рассказал заместитель начальника отдела по реализации специального инфраструктурного проекта комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Артём Ткачёв.

Артём Ткачёв. Фото: ПАИ

По его словам, подарки будут у детей до Нового года. Также регион уже отправлял в Херсонскую область и спортивный инвентарь, и строительные материалы, подчеркнул Артём Ткачёв.

Добавим, что Псковская область уже не первый раз проводит подобную акцию. Как регион помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Ранее сообщалось, что Псковская область помогала с капитальным ремонтом Генической школы-интерната Херсонской области.

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