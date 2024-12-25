Более 200 подарков из Псковской области получат дети Херсонщины
Более 200 новогодних подарков из Псковской области получат дети Генической санаторной школы-интерната Херсонской области. Подарки грузили в машину в Пскове сегодня, 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
«По традиции при поддержке губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова поздравляем детей из Херсонской области. Сегодня мы отправляем подарки в Геническую школу-интернат», – рассказал заместитель начальника отдела по реализации специального инфраструктурного проекта комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Артём Ткачёв.
По его словам, подарки будут у детей до Нового года. Также регион уже отправлял в Херсонскую область и спортивный инвентарь, и строительные материалы, подчеркнул Артём Ткачёв.
Добавим, что Псковская область уже не первый раз проводит подобную акцию. Как регион помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.
Ранее сообщалось, что Псковская область помогала с капитальным ремонтом Генической школы-интерната Херсонской области.
Михаил Ведерников: Многодетная семья — это круто, здорово, модно и всем к этому нужно стремиться
Комплексное решение по развитию автотуризма разрабатывают в Псковской области – губернатор
Проблему неустойчивого сигнала сотовой связи в Псковской области планируется решить за два года
Важность усиления сигнала российских операторов связи в приграничных районах подчеркнул Михаил Ведерников
В корпоративной академии правительства Псковской области будут два основных направления - Михаил Ведерников