101-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны из Великих Лук

15:49, 25 декабря 2024, ПАИ

101-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны из Великих Лук Мария Дмитриевна Сизова, сообщили ПАИ в городской администрации.

Мария Сизова родилась в деревне Терехи Новостроевского сельского совета Куньинского района Псковской губернии. Когда началась война, она сдавала выпускные экзамены в Великолукской фельдшерско-акушерской школе.

С апреля 1942 года Мария Дмитриевна была зачислена медсестрой в 7-й пехотный полк 24-й Железной дивизии второго формирования. Эта войсковая часть вела бои на Калининградском фронте за освобождение Великих Лук на Ступинской высоте. Осенью 1942-го дивизия была переброшена под Сталинград на Донской фронт, а в январе Марию Сизову тяжело ранили. Мария Дмитриевна награждена медалью «За оборону Сталинграда» и представлена к медали «За отвагу», но документы затерялись и заслуженную награду ей вручили только в 1984 году.

После госпиталя окончила офицерские курсы и в звании младшего лейтенанта была направлена для дальнейшего прохождения службы в отдельный дорожно-строительный батальон в качестве старшего фельдшера. Принимала участие в боях на Курской дуге, за которые была удостоена медали «За боевые заслуги», освобождала Белоруссию, Польшу. Окончание войны встретила под Берлином.

В мирное время посвятила свою жизнь работе в медицине и патриотическому воспитанию молодёжи.