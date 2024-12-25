Псковские профсоюзы передали гуманитарный груз участникам СВО
Очередной гуманитарный груз для военнослужащих, отправляющихся в зону СВО, передал Псковский облсовпроф совместно с санаторно-курортными учреждениями организации и несколькими отраслевыми профсоюзами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Для военнослужащих по заранее согласованному списку приобрели вещи и предметы первой необходимости.
«Профсоюзы Псковской области с первых дней СВО активно включились в работу по поддержке наших защитников. Мы верим, что постоянная профсоюзная помощь бойцам приближает нашу победу!» – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
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