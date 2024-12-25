Часть улицы Плехановский Посад временно закроют в Пскове

16:50, 25 декабря 2024, ПАИ

Участок дороги на улице Плехановский Посад в районе дома № 9 закроют в Пскове 27 декабря с 9:00 до 17:00, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Перекрытие связано с проведением аварийных дорожных работ.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок и выбрать пути объезда.