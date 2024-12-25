Часть улицы Плехановский Посад временно закроют в Пскове
Участок дороги на улице Плехановский Посад в районе дома № 9 закроют в Пскове 27 декабря с 9:00 до 17:00, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Перекрытие связано с проведением аварийных дорожных работ.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок и выбрать пути объезда.
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