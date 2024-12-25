Росгвардейцы обеспечат безопасность псковичей во время праздников

16:42, 25 декабря 2024, ПАИ

Росгвардейцы обеспечат общественную безопасность в Псковской области в период новогодних и рождественских праздников, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

«Ежедневно безопасность граждан и общественный порядок совместно с правоохранительными органами будут обеспечивать сотрудники ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии. Маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны Росгвардии приближены к местам массового пребывания граждан. Кроме того, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы продолжат проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение законодательства в сфере оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности», – уточнили в пресс-службе.

Напомним, что новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января включительно. А 28 декабря, в субботу, будет рабочий день.