Росгвардейцы обеспечат безопасность псковичей во время праздников
Росгвардейцы обеспечат общественную безопасность в Псковской области в период новогодних и рождественских праздников, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
«Ежедневно безопасность граждан и общественный порядок совместно с правоохранительными органами будут обеспечивать сотрудники ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии. Маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны Росгвардии приближены к местам массового пребывания граждан. Кроме того, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы продолжат проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение законодательства в сфере оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности», – уточнили в пресс-службе.
Напомним, что новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января включительно. А 28 декабря, в субботу, будет рабочий день.
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