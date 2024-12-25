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Чемпионат и первенство Псковской области по кикбоксингу пройдут в Великих Луках

Чемпионат и первенство Псковской области по кикбоксингу пройдут в Великих Луках 26 и 27 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе Федерации кикбоксинга России.

Чемпионат и первенство Псковской области по кикбоксингу пройдут в Великих Луках. Фото: Федерация кикбоксинга Псковской области

Состязания пройдут в дисциплинах «фулл-контакт», «лоу-кик», «К1», «лайт-контакт», «поинтфайтинг» и «сольные композиции». Спортсмены будут бороться за право представлять регион на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа России в 2025 году.

26 декабря в 16:00 начнутся предварительные бои, а на следующий день в 10:00 пройдут финальные поединки.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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