Показ мод планируют провести на фестивале «Моя еда» в Пскове в следующем году
Показ мод планируют провести на фестивале «Моя еда» в Пскове в следующем году. Об этом рассказала директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова на пресс-конференции сегодня, 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
«Мы проводим фестиваль в связке с национальной идентичностью, а что как не мода будет это отражать», – отметила Татьяна Мартынова.
Проведёт показ мод креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.
Какому блюду и еде будет посвящён фестиваль, пока не известно. Этот вопрос находится в разработке, подчеркнула Татьяна Мартынова.
Напомним, что в этом году фестиваль был посвящён пельменям.
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