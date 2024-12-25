Показ мод планируют провести на фестивале «Моя еда» в Пскове в следующем году

17:23, 25 декабря 2024, ПАИ

Показ мод планируют провести на фестивале «Моя еда» в Пскове в следующем году. Об этом рассказала директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова на пресс-конференции сегодня, 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы проводим фестиваль в связке с национальной идентичностью, а что как не мода будет это отражать», – отметила Татьяна Мартынова.

Проведёт показ мод креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

Какому блюду и еде будет посвящён фестиваль, пока не известно. Этот вопрос находится в разработке, подчеркнула Татьяна Мартынова.

Напомним, что в этом году фестиваль был посвящён пельменям.