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Общество

В Пскове готовится к открытию «Кабаре-бар»

Ресторан с абсолютно новой для Пскова концепцией начнёт работать в конце января в доме 53/15 на улице Советской. Об этом рассказал владелец заведения Айвар Митровскис.

«Кабаре-бар» готовится к открытию в Пскове. Фото здесь и далее: Айвар Митровскис

Он подчеркнул, что это будет не просто ресторан, а уникальное пространство, где будут выступать как местные артисты, так и приглашённые из различных городов страны, в том числе Москвы и Петербурга.

«По субботам мы планируем программы театрального плана, с конферансье, шоу-балетом и вокалистами», – сказал Айвар Митровскис, отметив, поскольку сам профессионально занимался хореографией, эта тема ему особенно близка.

Особое внимание он уделил интерьеру ресторана, определив его стиль – рококо. «Очень важна атмосфера заведения, я посетил многие рестораны и не увидел ничего подобного», – сказал он, добавив, что гости его «Кабаре-бара» будут погружены в историческую атмосферу.

Подавать блюда на банкетах здесь будут на винтажной посуде в стиле рококо.

  • Гости будут погружены в историческую атмосферу Франции XVIII века
    Фото: Айвар Митровскис
  • Гости будут погружены в историческую атмосферу Франции XVIII века
    Фото: Айвар Митровскис
  • Гости будут погружены в историческую атмосферу Франции XVIII века
    Фото: Айвар Митровскис
  • Гости будут погружены в историческую атмосферу Франции XVIII века
    Фото: Айвар Митровскис
  • Гости будут погружены в историческую атмосферу Франции XVIII века
    Фото: Айвар Митровскис
  • Гости будут погружены в историческую атмосферу Франции XVIII века
    Фото: Айвар Митровскис
  • Гости будут погружены в историческую атмосферу Франции XVIII века
    Фото: Айвар Митровскис
  • Гости будут погружены в историческую атмосферу Франции XVIII века
    Фото: Айвар Митровскис
  • Гости будут погружены в историческую атмосферу Франции XVIII века
    Фото: Айвар Митровскис

Концепция ресторана подходит для проведения свадебных банкетов, зажигательных вечеринок, корпоративов, стендапов, дней рождений.

«Мы приглашаем псковичей и гостей города не просто в ресторан, а в прекрасную эпоху, не просто отведать блюда, а послушать музыку. Не только увидеть различные шоу-программы, но и получить настоящее удовольствие», – подытожил Айвар Митровскис.

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