Великолукская лучница стала призёром всероссийских соревнований

17:29, 25 декабря 2024, ПАИ

Великолучанка Александра Савенкова стала бронзовым призёром всероссийских соревнований по стрельбе из лука памяти заслуженного тренера России Л. Н. Установа-Иванова, которые прошли в Рыбинске Ярославской области. Об этом ПАИ сообщили в Российской федерации стрельбы из лука.

Среди 335 участников Александра Савенкова была единственным представителем Псковской области. Она выступала в индивидуальном блочном луке среди женщин.

По итогам квалификации великолучанка набрала 587 баллов, что соответствует разряду мастера спорта международного класса, и заняла первое место. В плей-офф спортсменка одержала победы над лучницей из Москвы Полиной Михайловой – 144:141, представительницей Чувашии Варварой Овчинниковой – 144:140 и спортсменкой из Калининградской области Алиной Коротковой – 148:141. Савенкова вышла в полуфинал, где в напряжённой встрече уступила москвичке Марии Димидюк – 147:148. В матче за третье место великолучанка обыграла Елизавету Махненко из Москвы – 148:145.

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