Лучшие педагоги Псковской области получили по 150 тысяч рублей

17:59, 25 декабря 2024, ПАИ

Победителей конкурса «Лучший педагогический работник» наградил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона вручил лучшим педагогам дипломы и сертификаты на сумму 150 тысяч рублей.

Конкуренция была высокой, в конкурсе участвовали 68 человек. В регионе будут делать всё возможное, чтобы профессия учителя оставалась востребованной и уважаемой. В области реализуется целый ряд мер, заверил он.

«Есть несколько региональных программ, будем стараться делать все, чтобы финансирование по этим программам увеличивалось», – заявил Михаил Ведерников.

Воспитатель детского сада № 22 «Теремок» Елизавета Дащинская поблагодарила губернатора за признание заслуг и внимание к системе образования в Псковской области.

Такая поддержка позволяет обеспечивать систему профессиональными кадрами и оставаться конкурентоспособными, добавила она. «Работа в дошкольном образовании имеет для меня огромное значение. Желаю, чтобы каждый из вас приносил пользу в своей профессии», — подчеркнула Елизавета Дащинская.

Конкурс проходил в нескольких номинациях: «Лучший преподаватель», «Лучший воспитатель», «Лучший учитель», «Лучший педагог дополнительного образования» и «Лучший наставник». В результате были определены 11 лучших педагогических работников региона.