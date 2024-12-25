Двух новых районных прокуроров назначили в Псковской области
В органах прокуратуры Псковской области кадровые изменения: назначены прокурор Стругокрасненского района и прокурор Себежского района, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Приказом генерального прокурора РФ от 24 декабря 2024 № 1357-к юрист первого класса Юрий Баев назначен на должность прокурора Стругокрасненского района Псковской области сроком на пять лет. Ранее Юрий Баев проходил службу в должности заместителя Невельского межрайонного прокурора Псковской области.
Приказом генерального прокурора РФ от 24 декабря 2024 № 1357-к советник юстиции Игорь Соловьёв назначен на должность прокурора Себежского района Псковской области сроком на пять лет. Ранее Игорь Соловьев проходил службу в должности прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Псковской области.
Главный архитектор Псковской области стал гостем программы «Среда обитания». Главное
Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открылся в Бежаницах
Победителей конкурса «Псковский стиль» наградили в Центре туризма и творческих индустрий
Михаил Ведерников: Многодетная семья – это круто, здорово, модно и всем к этому нужно стремиться