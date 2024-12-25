Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открылся в Бежаницах

19:57, 25 декабря 2024, ПАИ

В Бежаницком округе в Центре развития творчества детей и юношества состоялось торжественное открытие волонтёрского корпуса Победы сегодня, 25 декабря. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

В торжественном мероприятии приняли участие глава муниципального округа Елена Иванова, начальник отдела молодёжной политики, культуры и спорта Елена Максимова, руководитель молодёжного цента «Юность» Юлия Еремеева, председатель районного Совета ветеранов Людмила Павлова и волонтёры молодёжного центра.

Центр станет площадкой для набора, обучения, мотивации добровольцев, сопровождающих мероприятия по сохранению исторической памяти. Здесь будут проходить тематические события и организационные встречи по подготовке к памятным и праздничным мероприятиям 2025 года. Обучение добровольцев в центре будет проходить по единому стандарту.

Глава муниципального округа Елена Иванова поздравила с этим событием волонтёров.

«2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Этот год – год Великой Победы нашей страны в Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Мы с вами должны подготовиться и провести это мероприятие на высоком уровне. Обращаюсь к вам, ребята, и призываю принять активное участие в благоустройстве воинских захоронений, помощи пожилым людям, участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам, труженикам тыла и гражданам из категории детей войны. Вы наша гордость и опора, и я надеюсь, что вы будете активно участвовать в международном волонтёрском корпусе», – обратилась Елена Михайловна к ребятам.