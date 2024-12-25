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Великолукские школьники стали российскими детскими Дедами Морозами

В преддверии Нового года стартовала всероссийская акция «Движения первых» «Российский детский Дед Мороз». Первичное отделение «Движения первых» в Пореченской школе Великолукского района присоединилось к акции. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: МОУ «Пореченская средняя школа имени К. С. Заслонова» в соцсети «ВКонтакте» / «Движение первых»

«По традиции участники Всероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых» поздравляют представителей самых различных профессий, кто в новогоднюю ночь и последующие выходные дни на работе или на службе, у кого график дежурств не зависит от праздников и выходных», – отметили организаторы.

Акция в Пореченской школе прошла под руководством советника директора по воспитанию Е. А. Ивановой и наставника Л. Э. Беловой совместно с активистами «Движения первых» и «Орлятами».

Первыми, кто получил поздравления от ребят, стали работники отдельного пожарного поста деревни Поречье Великолукского района. Участники вручили взрослым подарки, сделанные своими руками, рассказали стихотворения, посвящённые Новому году. Школьники пожелали добра, здоровья, мирного неба, а также спокойных праздничных дней.

Ранее сообщалось, что в Пскове завершается акция «Тайный Дед Мороз», собравшая почти 60 участников от 14 до 35 лет.

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