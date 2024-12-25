«Ёлка Главы Псковского района» собрала талантливых и одаренных детей

23:33, 25 декабря 2024, ПАИ

«Ёлка Главы Псковского района» состоялась сегодня, 25 декабря. В мероприятии приняли участие школьников Псковского района, которые в уходящем году проявили себя как талантливые ученики и активные участники общественной жизни, сообщили глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Это событие стало красивым завершением 2024 года для школьников всех школ Псковского района, которые в уходящем году проявили себя как талантливые ученики и активные участники общественной жизни. Мы искренне радуемся их успехам и достижениям! Дорогие ребята! Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым годом! Пусть он будет наполнен здоровьем, удачей, успехами и радостью! Пусть мечты сбудутся!» – сказала глава муниципалитета.

В рамках праздника состоялись два представления от Неёловского районного Дома культуры под названием «Новые приключения бременских музыкантов» и «Новый год в подводном царстве» от Писковичского дома культуры. Для детей организовали развлекательную и танцевальную программу: хороводы, игры, конкурсы. Также Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам сладкими подарками.