Золотой юбилей совместной жизни отпраздновали супруги Тупеченко из Усвятского района

21:40, 25 декабря 2024, ПАИ

Золотой юбилей совместной жизни отметили жители деревни Узкое Усвятского района Нина и Зенон Тупеченко. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

Познакомились будущие супруги во время работы в совхозе. Девушка тогда трудилась в полеводстве, её возлюбленный – шофером. После из Мелюх пара переехала в Узкое.

По состоянию здоровья глава семьи не смог присутствовать на торжественной церемонии чествования юбиляров. «Начальник управления ЗАГС Татьяна Дорожинская предложила оставить юбилярам подпись в «Золотом альбоме юбиляров». Так как муж и жена за такой срок стали единым целым, Нине Николаевне разрешили расписаться и за себя, и за Зенона Зеноновича», – пишет газета.

Супруги Тупеченко воспитали четверых детей. Дети подарили им семерых внуков, и уже подрастает маленький правнук.

Заслуженной наградой для семьи стала медаль губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, вручил которую глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров. С юбилеем их также поздравила представитель Совета ветеранов войны и труда Людмила Сапунова.

Ранее сообщалось, что жительница Опочки Таисия Иванова отпраздновала 95-летие.