Золотой юбилей совместной жизни отпраздновали супруги Тупеченко из Усвятского района
Золотой юбилей совместной жизни отметили жители деревни Узкое Усвятского района Нина и Зенон Тупеченко. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».
Познакомились будущие супруги во время работы в совхозе. Девушка тогда трудилась в полеводстве, её возлюбленный – шофером. После из Мелюх пара переехала в Узкое.
По состоянию здоровья глава семьи не смог присутствовать на торжественной церемонии чествования юбиляров. «Начальник управления ЗАГС Татьяна Дорожинская предложила оставить юбилярам подпись в «Золотом альбоме юбиляров». Так как муж и жена за такой срок стали единым целым, Нине Николаевне разрешили расписаться и за себя, и за Зенона Зеноновича», – пишет газета.
Супруги Тупеченко воспитали четверых детей. Дети подарили им семерых внуков, и уже подрастает маленький правнук.
Заслуженной наградой для семьи стала медаль губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, вручил которую глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров. С юбилеем их также поздравила представитель Совета ветеранов войны и труда Людмила Сапунова.
Ранее сообщалось, что жительница Опочки Таисия Иванова отпраздновала 95-летие.
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Золотой юбилей совместной жизни отпраздновали супруги Тупеченко из Усвятского района
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