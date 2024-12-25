Около двух тысяч членов профсоюзов оздоровились в санаториях Псковской области в 2024 году

21:06, 25 декабря 2024, ПАИ

1 852 члена профсоюзов оздоровились в санаториях Псковской области в рамках льготной оздоровительной программы Псковского облсовпрофа в 2024 году. Спрос вырос на путёвки в санатории «Черёха» и «Голубые озёра», сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

Здоровье – важный аспект жизни каждого работника, и в профсоюзных санаториях стремятся сделать всё возможное для его сохранения и укрепления, подчеркнули в организации.

«Мы рады, что наша программа санаторно-курортного оздоровления для членов профсоюзов продолжает развиваться и приносить реальную пользу людям», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и подчеркнул, что в организации планируют продолжить реализацию программы и в 2025 году.