Около двух тысяч членов профсоюзов оздоровились в санаториях Псковской области в 2024 году
1 852 члена профсоюзов оздоровились в санаториях Псковской области в рамках льготной оздоровительной программы Псковского облсовпрофа в 2024 году. Спрос вырос на путёвки в санатории «Черёха» и «Голубые озёра», сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.
Здоровье – важный аспект жизни каждого работника, и в профсоюзных санаториях стремятся сделать всё возможное для его сохранения и укрепления, подчеркнули в организации.
«Мы рады, что наша программа санаторно-курортного оздоровления для членов профсоюзов продолжает развиваться и приносить реальную пользу людям», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и подчеркнул, что в организации планируют продолжить реализацию программы и в 2025 году.
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