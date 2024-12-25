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Общество

В Пскове прошёл открытый диалог, посвящённый служению Родине

В Псковском государственном университете состоялся открытый диалог с участником СВО, руководителем псковского отделения Всероссийской общественной организации «Северный Человек», выпускником ПсковГУ Виктором Чубуковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Спикер рассказал о прохождении армии и десятилетней службе в 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Военнослужащий напомнил студентам о причинах и целях проведения специальной военной операции.

Студенты задали Виктору Чубукову вопросы, касающиеся управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), и поинтересовались планами военнослужащего на будущее.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Открытый диалог», благодаря которому молодёжи предоставляется возможность на дискуссионных площадках обсуждать самые острые проблемы и задавать волнующие вопросы общественным деятелям и представителям органов власти, а также предлагать свои идеи и проекты для воплощения в жизнь.

Встреча состоялась при содействии Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.

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