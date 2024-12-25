Нарушения пожарной безопасности в одном из порховских образовательных учреждений выявила прокуратура

21:20, 25 декабря 2024, ПАИ

Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в учреждении профессионального образования в Порхове, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Руководителем одного из образовательных учреждений допущено несоблюдение правил пожарной безопасности в подведомственном ему учреждении, в котором находятся в том числе несовершеннолетние. В адрес образовательного учреждения внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона.

Ситуация находится под контролем прокуратуры района.

Ранее сообщалось, что о правилах пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования жителям Псковской области напомнил начальник отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев в эфире программы «Место встречи».