Нарушения пожарной безопасности в одном из порховских образовательных учреждений выявила прокуратура
Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в учреждении профессионального образования в Порхове, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.
Руководителем одного из образовательных учреждений допущено несоблюдение правил пожарной безопасности в подведомственном ему учреждении, в котором находятся в том числе несовершеннолетние. В адрес образовательного учреждения внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона.
Ситуация находится под контролем прокуратуры района.
Ранее сообщалось, что о правилах пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования жителям Псковской области напомнил начальник отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев в эфире программы «Место встречи».
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