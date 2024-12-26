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Общество

Глава МЧС спрогнозировал рост количества ЧС из-за изменений климата

Количество чрезвычайных ситуаций вырастет из-за увеличения опасных природных явлений, считает глава МЧС России Александр Куренков. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что прогнозы ведомство строит, опираясь на данные Росгидромета. «Специалисты ежегодно констатируют увеличение количества опасных погодных явлений и связывают это с изменением климата», – пояснил он и добавил, что это может стать причиной роста количества ЧС.

В частности, учащаются аномально низкие или высокие температуры, наводнения, засухи, град, сильные ливни и ветры.

Министр также считает, что всем входящим в Единую систему предупреждения и ликвидации ЧС службам нужно проводить профилактические мероприятия для минимизации последствий от природных ЧС.

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