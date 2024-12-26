Названы позы для сна, вызывающие раннее старение

07:58, 26 декабря 2024, ПАИ

Позы для сна, провоцирующие раннее старение, назвал косметолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Георгий Кабулов. Об этом пишет Газета.ru.

Если положение тела во время сна собирает кожу в складки или сильно ее натягивает, это становится дополнительным триггером для появления морщин на лице, шее, декольте. «И чем меньше упругость кожи, тем более явным становится это воздействие», – объяснил эксперт.

Помимо морщин, сон на боку может вызывать и другие возрастные изменения кожи. Например, потерю объема и увеличения природной асимметрии на той стороне лица, на которой человек спит.

Для снижения риска проблем с кожей специалист рекомендует спать на спине. При этом также важно найти оптимальное положение головы.

«Слишком высокое положение может привести к тому, что подбородок опустится, а шея сморщится. В то время как слишком плоское положение может привести к пробуждению с опухшими глазами из-за скопления жидкости и лимфы в верхней части тела», – пояснил Георгий Кабулов.