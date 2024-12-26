В Псковской области оштрафовали организацию за коррупционное нарушение при трудоустройстве бывшего таможенника

08:17, 26 декабря 2024, ПАИ

Организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей за коррупционное правонарушение, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что на работу в коммерческую организацию был принят бывший государственный служащий Псковской таможни.

Однако в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции сведения о заключении трудового договора не были направлены по прежнему месту службы в 10-дневный срок.

После вмешательства прокуратуры юрлицо было привлечено к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Организации назначен штраф в сумме 50 тысяч рублей.