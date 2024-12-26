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Каждого пятого псковича в новогоднюю ночь раздражают нескончаемые салюты

Каждого пятого псковича в новогоднюю ночь раздражают нескончаемые салюты, следует из опроса сервиса SuperJob.

Каждого пятого псковича (20%) больше всего в новогоднюю ночь раздражает шум фейерверков и петард, который не прекращается до самого утра. 10% жалуются на однообразие телевизионных программ и обилие рекламы. 9% испытывают раздражение из-за большого количества нетрезвых людей. 4% не одобряют всеобщее стремление к празднованию Нового года.

По 3% опрошенных жалуются на обильное застолье, которое приводит к перееданию, и недосып. Один из ста жалеет, что новогодняя ночь заканчивается так быстро. Еще 1% страдает от одиночества в праздник.

Среди прочих причин, вызывающих раздражение в новогоднюю ночь, респонденты назвали загруженность телефонных сетей, высокие цены на такси, отсутствие снега или плохую погоду, незваных гостей, усталость от подготовки, плохое настроение, суету.

При этом три из десяти респондентов (29%) признались, что их ничто не раздражает и они наслаждаются праздником.

Женщин чаще мужчин беспокоит шум от фейерверков и петард (24% против 17% соответственно). Мужчинам же чаще не нравится отсутствие интересных ТВ-программ (14% против 6%).

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