Четыре пожара произошло в Псковской области за сутки, погиб один человек

10:16, 26 декабря 2024, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

25 декабря автомобиль Volkswagen Passat B3 горел в деревне Петрилово Плюсского муниципального округа. Возможной причиной возгорания стала неисправность электропроводки в моторном отсеке.

Также пожар произошёл в двухквартирном жилом доме на улице Центральной в деревне Туричино Невельского муниципального округа. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Кроме того, мусор горел в подвале пятиэтажки на улице Гоголя в Великих Луках. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Помимо этого, возгорание произошло в жилом доме на улице Бельский Тракт в Порхове. При ликвидации пожара обнаружили погибшим 36-летнего мужчину. Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.