Четыре пожара произошло в Псковской области за сутки, погиб один человек
Четыре пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
25 декабря автомобиль Volkswagen Passat B3 горел в деревне Петрилово Плюсского муниципального округа. Возможной причиной возгорания стала неисправность электропроводки в моторном отсеке.
Также пожар произошёл в двухквартирном жилом доме на улице Центральной в деревне Туричино Невельского муниципального округа. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Кроме того, мусор горел в подвале пятиэтажки на улице Гоголя в Великих Луках. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
Помимо этого, возгорание произошло в жилом доме на улице Бельский Тракт в Порхове. При ликвидации пожара обнаружили погибшим 36-летнего мужчину. Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.